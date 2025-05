’Psiche 2000’ con le famiglie. La sede si trasferisce in via Trieste

Un anno di cambiamenti significativi e nuove sfide per Psiche 2000, associazione da sempre al fianco delle persone con disagio psichico e delle loro famiglie nel Fermano. L’assemblea ordinaria dei soci che si è tenuta nei giorni scorsi e` stata occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte, presentare i programmi futuri e procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il 2024 ha segnato un passaggio cruciale per l’associazione con il trasferimento della sede operativa in via Trieste e l’attivazione dei laboratori nei locali ex parrocchiali Sagrini, concessi in comodato gratuito. Un cambiamento che ha garantito spazi più funzionali e una maggiore visibilità per i numerosi progetti di inclusione promossi da Psiche 2000. Nei nuovi ambienti sono stati potenziati i laboratori creativi e avviato un laboratorio musicale che sta riscuotendo entusiasmo e partecipazione da parte di ragazzi e famiglie.

Le attività consolidate, dai gruppi di auto mutuo aiuto per familiari, ai laboratori ludico-ricreativi realizzati in collaborazione con il Centro di Salute Mentale, fino alle sedute psicologiche gratuite, hanno registrato una crescita costante sia in termini di partecipazione che di risultati concreti. A queste iniziative si sono affiancati progetti di respiro sovracomunale come Giovani Promesse, rivolto ai giovani tra i 14 e i 34 anni, e Dopo di Noi, dedicato a percorsi di autonomia per persone con disabilita`, confermando la capacita` dell’associazione di lavorare in rete con enti pubblici, cooperative e altre realtà del territorio.

Durante l’assemblea e` emersa con forza la vitalità del gruppo associativo e l’importanza di continuare a coinvolgere nuovi volontari per sostenere un impegno sempre più ampio. "Le belle iniziative che portiamo avanti – ha dichiarato la presidente Maria Luana Fermani – sono il frutto della passione e dell’impegno di chi sceglie di dedicare il proprio tempo a favore delle persone con disagio psichico e delle loro famiglie. Per questo vogliamo continuare a crescere insieme, coinvolgendo nuove energie e rafforzando la partecipazione".

L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2024, che evidenzia un avanzo di gestione, grazie alla capacita` dell’associazione di raccogliere fondi attraverso eventi, donazioni e il sostegno di importanti fondazioni locali. A chiusura dei lavori, l’assemblea ha confermato le principali cariche associative: Maria Luana Fermani e` stata riconfermata presidente, Angela Pallotti Vicepresidente e Anna Sabbatini tesoriere. Entra a far parte del Direttivo come nuovo segretario l’associato Massimo Trobbiani.