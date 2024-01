Pubblica illuminazione, l’ombra della gestione

Pubblica illuminazione quanto ci costi! Tra l’altro per tenere in vita un impianto vecchio e malandato, che necessita di continui manutenzione, consuma enormi quantitativi di energia e non fornisce luce a sufficienza per cui la città è buia. E’ di questi giorni la liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria e programmata preventiva dell’impianto alla ditta Sitec Srl di Fermo per il mese di dicembre: 3.660 euro. Per lo svolgimento dello stesso servizio nel primo semestre del 2023 l’incarico è stato affidato alla ditta di cui sopra per 18.300 euro e poi prorogata con 25.620 euro per il secondo semestre fino allo scorso 31 dicembre. Ma non finisce qui. L’amministrazione ha ritenuto necessario garantire il servizio anche per il primo semestre di quest’anno, affidandolo tramite gara di appalto con prezzo a base d’asta di 34.000 euro. Se l’è aggiudicata la ditta Luigi Segoni di Fermo offrendo un ribasso del 14,70%. Insomma è un continuo tirar fuori quattrini dalle casse del Comune per interventi palliativi che non risolvono l’esigenza inderogabile di una globale riqualificazione dell’impianto. Può l’amministrazione continuare a gestirlo in questa maniera? Non è dato sapere quali siano le sue intenzioni. Evita infatti di pronunciarsi nel merito. Chi l’ha preceduta alla guida della città tramite il sistema del partenariato pubblico privato aveva prodotto un progetto per l’adeguamento normativo, l’efficientamento energetico la gestione e la manutenzione degli impianti. Progetto che è stato appaltato ma che è andato avanti a "Stop and go" a causa dei ricorsi al Tar delle due ditte intervenute all’evidenza pubblica: Ottima e Menowat. Ma proprio quando tra le due stava per sanarsi il contenzione la nuova giunta municipale, inopinatamente ha revocato l’appalto, sostenendo che: "alla luce delle valutazioni tecnico-economiche effettuate sussistono tutti gli elementi idonei a considerare opportuna e necessaria la revoca; si valuterà di affidare il servizio in house alla partecipata Sgds Multiservizi". Questo accadeva circa un anno fa quando tutto s’è fermato e si è iniziato a mettere i cerotti alle rotture degli impiantii. L’affidamento in house alla Sgds si presentava arduo da attuare trovandosi la partecipata in difficili condizioni sia economiche che manageriali. Dunque? "Siam tra color che son sospesi" direbbe il Sommo Poeta. Ma fino a quando e soprattutto a che costo.

Silvio Sebastiani