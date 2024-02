Pubblica illuminazione, quale futuro. La minoranza chiede lumi al sindaco

Forse nella seduta consiliare convocata alle ore 19 di lunedì si potrà sapere come l’amministrazione intenda riqualificare e gestire gli impianti della pubblica illuminazione. All’ordine del giorno del Consiglio, infatti, è prevista un’interrogazione al sindaco firmata da tutti i consiglieri di minoranza, i quali, vista la revoca del project flnancing, chiedono al sindaco, anche nella qualità di assessore ai lavori pubblici: "come ritiene di procedere l’Amministrazione comunale, ed in quali tempi, all’ammodernamento ed all’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione della città". Il governo, che nella guida del paese ha preceduto l’attuale, aveva provveduto all’elaborazione di un progetto con il sistema del partenariato pubblico-privato che prevedeva il totale rifacimento dell’impianto ed aveva indetto la gara di appalto tramite la Sua della provincia di Fermo. Un appalto protrattosi per lungo tempo, in seguito al contenzioso sorto tra le ditte concorrenti e i conseguenti ricorsi al Tar. Comunque l’appalto era giunto a conclusione e assegna alla società Menowat, quando è intervenuta l’attuale giunta annullando la gara di appalto. Per fare cosa? A distanza di circa un anno ancora non è dato saperlo. L’amministrazione ipotizzò l’affidamento del servizio in house alla società partecipata SGDS multiservizi. Un’evenienza che sollevò un mare di perplessità e polemiche, ritenendo la partecipata non in grado di assolvere ompito, soprattutto da un punto di vista economico. Sta di fatto che il problema non ha compiuto passi in avanti.