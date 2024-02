Pubblicato il bando per la nuova scuola Collodi

Che l’aspetto di pertinenza dell’Anac riguardo progetto e bando della nuova scuola ‘Collodi’ fosse stato superato, si sapeva, così come si sapeva che la pubblicazione della gara d’appalto sarebbe stata imminente. E così è stato. nei giorni scorsi, la Stazione Unica Appaltante della Provincia ha pubblicato il bando per un’opera del valore di 1,8milioni di euro, finanziata con i Fondi Sisma 2016, i cui termini di scadenza per le ditte interessate ad aggiudicarsi l’appalto, sono stati fissati all’11 marzo. Un passaggio importante e atteso dalle famiglie del quartiere Corva che, quando è stata dichiarata l’inagibilità dell’attuale edificio scolastico e si è trattato di delocalizzare le cinque classi della primaria, avevano palesato una certa diffidenza circa la reale volontà dell’amministrazione di realizzare la nuova scuola. "Con la pubblicazione della gara parte formalmente l’iter che ci porterà entro due anni, ad avere una struttura moderna e funzionale" commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella. E rispetto al progetto così come presentato l’anno scorso dalla precedente amministrazione afferma": "Abbiamo individuato alcuni aspetti migliorativi al progetto ereditato che meritano di essere approfonditi per garantire alla collettività, ma soprattutto ai bambini, una scuola ideale". Più nel dettaglio, il progetto consiste nella realizzazione di due edifici connessi, con un piano seminterrato e uno fuori terra, una corte centrale sistemata a verde e una terrazza vista mare. Nell’edificio principale, al primo piano troveranno posto cinque aule di 47 mq con relativi servizi mentre nel seminterrato è previsto un locale per il ricevimento degli insegnanti, uno spazio servizi, la mensa e un deposito. Il corridoio del piano terra si collegherà con il secondo edificio, affacciato su via Costa, con un open space per attività integrative. Immancabile l’impianto fotovoltaico "che permetterà di ridurre drasticamente il consumo di energia" spiega Ciarpella. La ditta che si assicurerà l’appalto avrà 300 giorni di tempo, dalla consegna dei lavori, per ultimare la costruzione dell’edificio. Musica per le famiglie che, a questo punto, possono confidare in una permanenza breve dei loro bambini in un edificio ‘adattato’ a scuola, ma sgombrano il campo da reticenze e remore anche per quei genitori che devono iscrivere i figli alla primaria, considerato che la pubblicazione della gara è arrivata con perfetto tempismo, proprio allo scadere dei termini per le iscrizioni (oggi).

Marisa Colibazzi