Pubblicato l’avviso per gli impianti sportivi

Impianti sportivi della costa nord. E’ stato pubblicato sul sito www.comune.fermo.it l’avviso per raccogliere le manifestazioni d’interesse per partecipare al percorso di progettazione partecipata ed alla gestione degli impianti sportivi in questione riqualificati, per i quali a seguito della partecipazione ad un bando Anci sono stati riconosciuti poco tempo fa al Comune di Fermo fondi per circa 300 mila euro. "Un riconoscimento di fondi che è seguito al progetto presentato dal Comune di Fermo arrivato quarto a livello nazionale - aveva dichiarato sindaco Paolo Calcinaro - insieme a Torino e che ha preceduto in classifica città come Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Milano e unica città marchigiana che ha ottenuto il finanziamento. Fondi che consentiranno una gestione "sociale" con sostegno alle fasce fragili di nuovi impianti sportivi in corso di realizzazione sulla costa nord per diverse discipline, dagli sport di squadra a quelli combattentistici, dallo skateboard all’arrampicata sportiva". A questo avviso possono partecipare Enti del Terzo Settore e Associazioni Sportive che operano nel territorio con cui aprire un tavolo di progettazione partecipata. L’assessore allo sport Alberto Scarfini spiega che il settore dell’impiantistica sportiva è tra quelli più significativi per l’amministrazione comunale: "Il finanziamento del bando Anci per gli impianti sportivi della costa nord rendono ancora più importante la finalità aggregativa e socializzante che si può ottenere con lo sport, questo recente riconoscimento potrà non solo essere di supporto nella gestione delle strutture sportive ma anche negli eventi sportivi nazionali, oltre che l’acquisto di accessori e arredi delle strutture sportive cittadine". Gli interessati dovranno inviare entro il 22 maggio la manifestazione d’interesse a partecipare agli incontri e all’attività di progettazione. Manifestazioni d’interesse che dovranno essere inviate a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.fermo.it Per info rivolgersi a Fabio Ragonese 0734 284254; fabio.ragonese@comune.fermo.it