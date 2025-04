Pubblicato l’ultimo lavoro di Aspesani: l’opera musicale ‘Nosferatu’

La grande passione per la musica e per il cinema lo hanno portato ad realizzare una colonna sonora inedita dedicata al celebre film horror ‘Nosferatu’. Stiamo parlando dell’artista montegiorgese Dario Aspesani, musicista, direttore artistico del Festival ‘World Land’ e del Museo della musica popolare dal mondo di Montegiorgio, che l’8 aprile ha ufficialmente lanciato la sua nuova opera dedicata appunto ad un cult del cine muto. La nuova opera musicale ‘Nosferatu’, pubblicata in tutti gli e-store con etichetta Funny Records, rappresenta un ambizioso progetto che collega la musica contemporanea con uno dei capolavori più iconici della storia del cinema. Ispirata al celebre film muto di Friedrich Wilhelm Murnau del 1922, questa colonna sonora è il frutto di un processo creativo che si è esteso per quasi un decennio.

L’opera ha avuto origine nella primavera del 2017, quando Aspesani compose la maggior parte della colonna sonora tra aprile e maggio. Tuttavia, il progetto rimase incompleto per ben otto anni, con due sezioni mancanti che sono state finalmente realizzate solo nel marzo 2025. ‘Nosferatu’ è strutturata in otto distinte arie, tra cui un’ overture introduttiva che stabilisce i temi principali dell’opera; architettura musicale riflette la narrazione del film originale, traducendo in suoni l’atmosfera gotica e inquietante della pellicola di Murnau.

La colonna sonora di Aspesani si propone di reinterpretare l’atmosfera visiva del film attraverso il linguaggio musicale, offrendo un accompagnamento sonoro che possa dialogare con le immagini in bianco e nero di un secolo fa. La colonna sonora ‘Nosferatu’ si propone come un ponte tra passato e presente, tra cinema muto e musica contemporanea, offrendo agli ascoltatori una nuova chiave di lettura per apprezzare il capolavoro di Murnau.

