“Porto il pugilato nelle scuole, basta con i soliti pregiudizi”

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 4 aprile 2025 – Al rinnovo del Comitato nazionale esecutivo Tecnici della Federazione Pugilistica Italiana, lusinghiera affermazione dell’elpidiense Ivan Traini, il più votato a livello nazionale, eletto nel più importante organismo sportivo della Fpi coronando un’attività che porta avanti da oltre 10 anni, soprattutto con progetti per le scuole, marchigiane prima, di tutta Italia poi. “Ho iniziato ricoprendo ruoli a livello regionale. Sono un formatore per la metodologia dell’allenamento ma anche della parte relativa al pugilato giovanile e femminile” spiega Traini, laureato in scienze motorie, insegna al liceo sportivo dell’Urbani di Porto Sant’Elpidio.

L’attività di formatore l’ha avviata nelle Marche, ma poi?

“Sono stato nominato coordinatore per i progetti scolastici, nell’ambito della Fpi Marche, rinominato nel quadriennio olimpico 2025/2028. Ora la sorpresa dell’elezione nella commissione più importante della Fpi, dove si dettano le linee guida per i nuovi corsi di formazione”.

Com’è stato l’approccio della boxe nelle scuole?

“Sapevamo di trovare i soliti pregiudizi sul pugilato. Ma, quello che si fa in palestra è diverso da quello che si fa a scuola dove si tratta di lavorare sul carattere del ragazzino: al più aggressivo si insegna il rispetto delle regole e dell’altro: a quello più introverso, a ‘tirar fuori’ il carattere”.

E poi?

“Con loro parliamo di gestire gli impulsi, di lotta al bullismo. Nelle Marche aderiscono 7/8 scuole all’anno. Un risultato enorme. Alcuni progetti sono per la scuola superiore e passano per la Fpi. Altri passano per ‘Sport e Salute e andiamo nelle scuole medie, ma abbiamo iniziato anche con le primarie col Scuola Attiva Kids”. Pugilato giovanile e femminile.

C’è più interesse o curiosità?

“Sono tanti i ragazzini che si avvicinano al pugilato giovanile. La bravura dell’allenatore sta nel saper dettare la linea giusta per ogni adolescente, canalizzando le energie verso ciò che può essergli più utile nella crescita. Fino a 13 anni, il pugilato giovanile si chiama sparring io, con un tocco molto controllato, non c’è il contatto vero. Dai 14 anni in poi c’è la School Boys, e School Girl per le femmine, dove inizia il contatto ma con tutte le protezioni”.

E le ragazze?

“Ce ne sono tantissime, fanno il corso amatoriale Gym Boxe. Nelle Marche lo facciamo da 3 anni, a Lido di Fermo. C’è un light contact, un contatto controllato, non si può picchiare. Adesso molte lo fanno per imparare l’autodifesa”.