’Puliamo il mondo’ C’è l’ok del Comune

L’Amministrazione comunale di Porto San Giorgio, vista la richiesta inoltrata al Comune da Legambiente, ha deliberato di aderire alla manifestazione ’Puliamo il mondo 2023’, iniziativa promossa dalla stessa Legambiente da effettuarsi il 22 settembre prossimo con il coinvolgimento delle classi scolastiche delle scuole cittadine, di associazioni e di quanti volessero partecipare. Le aree oggetto della manifestazione verranno individuate dall’assessorato all’ambiente del Comune di concerto con l’ufficio tecnico comunale, l’istituto scolastico comprensivo Nardi, l’istituto figlie della carità Canossiane e Legambiente locale. Ricordiamo che ’Puliamo il Mondo’ è conosciuta a livello internazionale come ’Clean Up the World’, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo che coinvolge realtà pubbliche e private. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città. Tale manifestazione costituisce, di fatto, una campagna a carattere educativo-ambientale che mira a coinvolgere persone di ogni età per sensibilizzarle al tema della tutela ambientale.