Pulita dai rifiuti l’area del palas

L’associazione di volontariato "#nelnostropiccolo", nota per il suo costante impegno nel fare pulizia raccogliendo immondizia nelle aree verdi e soprattutto nelle scarpate delle strade dove gente incivile abbandona nottetempo, ogni tipo di rifiuto o di oggetto anche di grandi dimensione che magari ha deciso di rinnovare. L’associazione opera in particolare nei territori comunali di Fermo e Porto San Giorgio. Recentemente hanno fatto pulizia a Porto San Giorgio, in contrada Santa Vittoria. nei pressi del palazzetto dello sport, ripulendo la stradina sita a sinistra dello stesso palazzetto. La pioggia ha sorpresi i volontari a metà del lavora. Oltreché nella stradina hanno fatto pulizia nel boschetto ubicato di fronte al Cimitero: "Nel boschetto ci sono resti di fuochi, accesi con leggerezza. I pini sono secchi nella parte bassa, occhio agli incendi, Anche oggi abbiamo fatto un discreto bottino (di immondizia, ndr), Festeggiato il mio compleanno, tutti zuppi per la pioggia, riparati alla meglio nel palazzetto". Lo scrive in un post sul proprio profilo Facebook la responsabile di #nelnostropiccolo, Sonia Trocchianesi, allegando significative immagini del lavoro effettuato.