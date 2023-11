Puliti tutti e 40 i Comuni. Via le mascherine sparse, l’atto di Questione Natura

È Altidona il comune più pulito e curato dei 40 della provincia di Fermo, laureandosi così ‘Comune #MaskFree’. La notizia è frutto di un progetto a sostegno della promozione della cultura dell’ambiente e della natura, ideato e realizzato dall’associazione ‘Questione Natura Aps’ presieduta dal 28enne Roberto Cameli, con sede a San Benedetto del Tronto e operante su territorio regionale. A spiegare origine dell’associazione, scopo del progetto, svolgimento e tempistiche dello stesso, non può che essere Cameli.

Come nasce l’associazione?

"Il rispetto per la natura è in me fin da ragazzino e con un gruppo di amici con cui condivido la stessa affinità, facevamo passeggiate e picnic. Crescendo ci siamo resi conto che le aree verdi erano sporche, piene di rifiuti abbandonati. Da qui, la volontà di fare qualcosa che promuovesse la tutela dell’ambiente".

Insieme fondate l’associazione.

"Nell’aprile del 2019 ma le attività sono state bloccate quasi subito dall’arrivo della pandemia da Covid 19. Nonostante ciò, oggi contiamo 40 tesserati e tanti simpatizzanti".

Che collegamento c’è tra il progetto e la pandemia?

"Eravamo convinti che lo stato emotivo di quel periodo, ci avesse insegnato qualcosa di buono verso il rispetto della vita e della natura. Ma ci siamo resi conto che non è stato così. Con l’obbligo di indossare la mascherina, abbiamo constatato la grande quantità delle stesse, abbandonate a terra e ovunque dopo l’uso".

Nasce da qui il progetto?

"Sì. Intorno alla metà del 2021, abbiamo avviato questo progetto distintamente riservato alle province di Ascoli Piceno e Fermo, conclusosi di recente".

Come si è svolto il progetto in provincia di Fermo?

"Divisi per gruppi, nel tempo sgombro dai rispettivi impegni di lavoro, ci siamo recati in ogni Comune della provincia, armati di guanti e sacchetti, per la missione ‘raccolta mascherine e rifiuti’ in generale. Ma insieme all’attenzione per la cura dell’ambiente, abbiamo toccato con mano anche le realtà identitarie dei singoli luoghi".

Da quale Comune è stato avviato il progetto?

"Da Sant’Elpidio a Mare, per terminare con Altidona, dove abbiamo trovato e raccolto da terra solamente tre mascherine, interpretando la cura che abbiamo trovato come merito dell’impegno e dell’educazione dei cittadini e dell’amministrazione comunale capitanata da un sindaco davvero in gamba".

Il progetto ha richiesto due anni. Crede che i Comuni visitati per primi siano stati penalizzati dall’uso più diffuso di mascherine, rispetto al primo semestre 2023?

"L’incisività personale nel rispetto dell’ambiente, non è legata alla diffusione dell’uso della mascherina, ma al concetto di acquisizione della cultura del rispetto della natura. Quindi, chi per rispetto non abbandona la mascherina, non abbandona neanche cicche di sigarette, carta di caramelle e ogni rifiuto. Quando questa coscienza non si ha, succede il contrario".

Può farci una mappatura dei Comuni più curati?

"Statisticamente è giusto affermare che i Comuni dell’entroterra sono più curati rispetto alle città della costa. Un fattore che probabilmente è legato alla densità di popolazione e alla maggiore estensione dei territori".

‘Comune #MaskFree’ si concluderà con una cerimonia?

"Consegneremo una targa alla Provincia di Fermo a testimonianza della realizzazione del progetto".

Da presidente e da giovane è soddisfatto del percorso?

"Moltissimo. L’aspetto più gratificante è dato dall’aver conosciuto quasi palmo a palmo, il territorio dei 40 Comuni, ognuno dei quali conserva una ricchezza immensa fatta di tradizioni, storia e cultura propria".

Siete rimasti colpiti, in modo speciale da cosa?

"Dall’identità dei borghi dell’entroterra la cui meraviglia è espressa dalla gente del posto e da uno stile di vita che conserva ancora i ritmi lenti".