Pulizia del fosso Rio Petronilla

L’Amministrazione comunale che tiene costantemente sotto controllo i due fossi, Petronilla e Valloscura, che tanti problemi hanno causato e potrebbero ancora causare, ha ravvisato la necessità di provvedere alla pulizia del tratto terminale di sbocco del fosso Rio Petronilla per garantire un regolare deflusso delle acque ed ha acquisito allo scopo specifico preventivo di spesa, che è stato ritenuto congruo, dalla ditta Arca che per i servizi di ripulitura ed allontanamento del materiale ha offerto un costo di 1037 euro iva compresa. Dato atto che trattasi di spese di ordinaria amministrazione o di natura cogente, strettamente necessarie alla gestione e conduzione dei servizi di competenza del settore; sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti per l’affidamento diretto dei lavori alla ditta Arca srl Unipersonale con sede a Monterubbiano per l’importo complessivo di 1.037 euro. Ha quindi ritenuto necessario procedere al relativo impegno di spesa. Le prestazioni saranno regolate in conformità al provvedimento assunto ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali.