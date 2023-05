"Pulizia del verde condizionata dalla pioggia"

Secondo l’assessore all’ambiente, Fabio Senzacqua: "Il lavoro portato avanti negli ultimi mesi con il taglio delle erbe e la spazzatura delle strade è corposo e sotto gli occhi di tutti. La città si presenta complessivamente più pulita". Sottolinea, però, che necessita puntualizzare alcuni aspetti dopo che qualcuno ha inteso speculare persino sul meteo.

È evidente che la programmazione del lavoro sia condizionata dal tempo: "Veniamo da settimane di pioggia che ci hanno necessariamente costretto a rivedere il piano sul taglio dell’erba nei parchi e negli spazi pubblici. Anche le previsioni per i prossimi giorni non sono buone e questo favorisce la diffusa crescita dell’erba e non permette al personale di operare in condizioni ottimali. Il tutto è reso difficoltoso, anche con i rischi di esporre le attrezzature sotto l’acqua".

L’assessore evidenzia poi che sicuramente il bel tempo permetterà presto di riprendere le operazioni a pieno regime e di procedere a nuovi tagli. Gli interventi sono divisi fra manutenzione ordinaria e straordinaria a seconda dell’andamento del meteo e, quindi, della crescita più o meno celere della vegetazione.

Dopo il completamento di Pian della Noce e lungomare Sud avvenuto la scorsa settimana, si sta lavorando in via Benedetto Croce e via Papa Giovanni XXIII. "Appena terminato il secondo ‘giro’ di sfalciatura – promette – inizieremo subito il terzo che contiamo di portare a termine entro giugno. Tutto ciò dimostra la maggiore attenzione dell’Amministrazione Vesprini rispetto al passato, il mio personale impegno insieme a quello dei dipendenti non verrà meno: la collaborazione e la comprensione dei cittadini ci sarà d’aiuto".