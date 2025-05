Pulizia della spiaggia per una giornata dedicata all’ambiente

Prima pulizia della spiaggia poi la conviviale interclub del Rotary c’è "Prenditi cura di me (A-mare)". Una giornata nel segno dell’ambiente e della cultura grazie ai Rotary club. Oggi a partire dalle ore 9,30, la mattinata sarà dedicata alla raccolta dei rifiuti in spiaggia. Dopo, il ritrovo allo chalet Coco Loco i ragazzi dell’associazione Gruppo famiglia Ets e i soci dei club saranno impegnati nella pulizia grazie all’associazione "Fare Verde". A seguire, nei locali dell’Anmi, il comandante della Capitaneria Angelo Picone interverrà su "Il mare come risorsa di vita". La sera, alle 20, al ristorante Cobà l’associazione Gruppo famiglia presenterà 17 lavori realizzati dai ragazzi. Infine il prof Antonio De Simone (Università di Urbino) interverrà su "L’io, il mare, l’infinito. Stenogrammi filosofici sull’inquieto vincolo dell’umano".