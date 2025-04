Pulizia delle spiagge. Al lavoro la Fermo Asite

Hanno preso il via gli interventi che riguardano le spiagge con la Fermo Asite che, come afferma l’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi, "si dimostra ancora una volta tempestiva per garantire alla città un servizio efficiente di pulizia dei lidi. Il servizio manutenzione si è mosso per tempo programmando non solo gli sfalci delle numerose aree verdi ma anche la pulizia dell’arenile, aumentando le forze anche sulle spiagge della costa nord e sud". L’assessore conferma che si tratta di pulizie straordinarie che si fanno ogni anno in prossimità delle vacanze pasquali "nella consapevolezza che i primi caldi e la festività inducono fermani e turisti ad un primo assaggio del litorale, per prenotare una struttura ricettiva o anche solo per una passeggiata o una pedalata al mare. La spiaggia sempre pulita ed accogliente è un bel biglietto da visita per la nostra città, insieme ad una cura del verde sempre impeccabile, per questo il ringraziamento va all’Asite".