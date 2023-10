Pullmino finisce nel campo a Montegiorgio: incidente senza feriti

Mentre era posteggiato nell’area di sosta antistante il deposito di una nota società di trasporti locale, un pullmino per cause accidentali è finito in mezzo al campo sottostante. Il piccolo incidente è avvenuto poco prima le 8 di ieri mattina a Montegiorgio, il mezzo era completamente vuoto in quel momento, al suo interno infatti, non c’erano né bambini né conducente e molto probabilmente secondo una prima ricostruzione dei fatti si sarebbe frenato per cause accidentali. Il pulmino ha iniziato a scivolare all’indietro sempre più velocemente fino a terminare la sua corsa nel campo sottostante al parcheggio. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Fermo per mettere in sicurezza il mezzo, successivamente i titolari della ditta, hanno chiamato una ditta specializzata per il recupero del mezzo e per valutare con attenzione le cause che hanno portato al sinistro, che non ha provocato feriti.

a. c.