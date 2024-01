Pulmino con i bambini sbanda, finisce nel fossato e si ribalta: sei in ospedale, una è grave

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 9 gennaio 2024 – L’operatore delle Comunità di recupero Vettore e Vettoretto per minori di contrada Pescolla, gestita dalla società cooperativa sociale ‘San Giorgio’, era alla guida del pulmino su cui aveva fatto salire due bimbe e quattro bambini (la cui età va dalla scuola infanzia alla prima delle medie), era partito da poco e stava percorrendo strada Pescolla.

L'incidente è avvenuto in contrada Pescolla: a bordo del pulmini c'erano sei bambini, sono stati portati tutti in ospedale

Erano circa le 16,15, e stava trasportando i minori nei luoghi dove, ogni giorno, possono praticare attività di vario genere, soprattutto sportive. Tutto come ogni giorno, senonché oggi è accaduto l’imprevisto: all’altezza di una curva, con l’asfalto reso insidioso dall’umidità e dalla pioggerellina, il mezzo ha cominciato a sbandare, rendendo difficile al conducente riuscire a controllarlo, finché è finito con le ruote sul ciglio destro della carreggiata, cadendo con la parte anteriore dentro al piccolo fossato a bordo strada, ribaltandosi sulla fiancata.

Sono stati attimi concitati per i sei bambini che, nell’impatto, sono stati inevitabilmente sballottati all’interno dell’abitacolo ma, fortunatamente, all’arrivo delle squadre dei soccorritori, le loro condizioni non sono parse particolarmente preoccupanti: erano tutti coscienti, con minime contusioni, fermo restando lo spavento provato per l’incidente.

Solo una bambina è stata trasferita in codice rosso all’ospedale regionale di Ancona in ambulanza della Croce Verde (l’elisoccorso non è potuto arrivare a causa del maltempo) in quanto i sanitari hanno deciso di inviarla a Torrette soprattutto per dinamica ma anche lei è rimasta cosciente per tutto il tempo.

Altri tre bambini sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche, mentre i restanti due che erano sul pulmino sono stati portati al Pronto Soccorso del ‘Murri’ di Fermo. Fortemente provato dall’accaduto l’operatore della Comunità che era alla guida del furgone e che, a quanto risulta, è rimasto sul posto anche durante le operazioni di rilievo da parte della Polizia Locale.

Sul posto, sono subito arrivate due ambulanze della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, un’ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, le automediche di Civitanova e di Fermo, l’auto infermieristica della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare, i Vigili del fuoco di Fermo e i colleghi di Civitanova che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e ad aiutare i bambini ad uscire dall’abitacolo, una pattuglia dei carabinieri e la polizia locale.