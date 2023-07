Punti di assistenza contro il caldo record Attenzione alta per le cure a domicilio

Sono i giorni da bollino rosso, giorni di afa e di temperature altissime, giorni in cui si suda senza possibilità di scampo. Le raccomandazioni sono sempre le stesse, meglio non uscire tra le 12 e le 16 del pomeriggio, l’allerta è soprattutto per gli anziani, per i bambini più piccoli, anche per gli animali domestici che non vanno, per nessun motivo, lasciati nelle auto infuocate. Corrono ai ripari i servizi sanitari e aumentano il livello di guardia, mentre si stanno reclutando medici e infermieri che andranno a costituire le Uscar, le unità di assistenza a domicilio per le persone più a rischio, il Ministero della Salute ha attivato, dalle ore 14 del 19 luglio, il numero di pubblica utilità 1500 ‘Proteggiamoci dal caldo’, con l’obiettivo di offrire un servizio di prossimità ai cittadini, in particolare a quelli di età avanzata o con problemi di autosufficienza, fornendo un orientamento ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale e svolgendo al tempo stesso anche attività di counseling telefonico. Oltre alla possibilità di contattare il numero breve del Ministero, nell’azienda sanitaria territoriale di Fermo sono attivi una serie di servizi integrativi all’assistenza primaria, quella del medico di famiglia per intenderci, utilizzabili dalla cittadinanza per usufruire di assistenza medica: Punto Primo Intervento territoriale (Ppit) di Amandola, aperto h24 7 giorni su 7, il punto accesso territoriale (Pat) di Montegiorgio, aperto h12 7 giorni su 7, il Presidio Avanzato Assistenza Territoriale (Paat) di Sant’ Elpidio a Mare, attivo h12 sette giorni su sette, l’ambulatorio di guardia turistica di Porto Sant’Elpidio, attivo dal 22 luglio al 20 agosto, ore 9-13, nella sede dalle Croce Verde - via del Palo, 10 telefono 0734909030, l’ambulatorio di guardia turistica di Porto San Giorgio, attivo negli stessi giorni, dalle 15-19, il presidio distrettuale in via Leonardo da Vinci 7, telefono 07346252633, gli ambulatoriali di continuità assistenziale (guardia medica) attivi nei diurni prefestivi (ore 10 - 20), nei diurni festivi (8 – 20) e nei notturni, telefono 0734625111. Disponibili anche il punto di accesso territoriale Casa di comunità di via dell’ospedale 1 - Montegiorgio e casa di comunità via porta romana 76 a Sant’Elpidio a Mare. L’invito è ad andare oltre l’indifferenza, ad occuparsi di chi sta solo, delle persone fragili che devono restare in casa e che potrebbero avere bisogno di aiuto.