Pusher di cocaina a 16 anni: nei guai

Fermo, 3 maggio 2025 – Per evitare di essere scoperto aveva nascosto la cocaina, pronta per essere spacciata, nelle mutande. La cosa però non era sfuggita al cane antidroga e il baby pusher, un 16enne di origini magrebine, era stato scoperto dalla polizia. Il ragazzo, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al tribunale dei minori per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione era stata messa a segno a Porto Sant’Elpidio dove gli uomini della squadra mobile di Fermo, coadiuvati dall’unità cinofila della questura di Ancona, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, avevano proceduto al controllo di alcuni avventori presenti all’interno di un bar.

All’atto del controllo, il cane antidroga aveva segnalato il ragazzo nordafricano come probabile detentore di sostanza stupefacente. Effettivamente, la successiva perquisizione personale eseguita nei confronti del minore, aveva permesso di rinvenire, celato all’interno delle mutande, un pacchetto di plastica contenente sedici involucri con all’interno sostanza polverosa di colore avana, che, dai successivi accertamenti effettuati dagli specialisti della polizia scientifica, era risultata essere cocaina per una quantità di 4,8 grammi.

Inoltre, all’interno di una tasca del marsupio indossato dallo straniero, era stato rinvenuto denaro contante per un ammontare di 250 euro, suddiviso in banconote da vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. Il ragazzo, residente a Fermo, era stato denunciato all’autorità giudiziaria minorile per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente riaffidato ai genitori.