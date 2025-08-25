Pusher in fuga armato di pistola e cutter: violenta rissa con un poliziotto, poi l’arresto

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 25 agosto 2025 - Quando hanno notato quei due giovani con fare sospetto, hanno circondato la via e sono entrati in azione, ma uno di loro ha riconosciuto gli agenti in borghese, è scappato e, durante la fuga, ha ferito un poliziotto, che stava cercando di fermarlo. Una volta bloccato, è stato trovato in possesso di una lama da cutter, droga, denaro provento dello spaccio e di una pistola.

L’autore della scorribanda, verificatasi a Porto Sant’Elpidio, è un tunisino di 25 anni che, al termine dell’operazione degli uomini della squadra mobile, è stato arrestato.

Tutto è iniziato a seguito di numerose segnalazioni ricevute in questura circa la presenza di nordafricani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti in un vicolo del centro, Così i poliziotti, poco dopo le 23, transitando lungo via S.Giovanni Bosco, hanno notato due ragazzi seduti su un muretto, uno con un casco bianco in mano e l’altro con un marsupio nero a tracolla conosciuto perché già a luglio era stato denunciato per spaccio, possesso di armi e oggetti atti ad offendere.

Gli uomini della squadra mobile hanno deciso quindi di circondare la via, per poi avvicinarsi a piedi. Il tunisino, ormai frequentatore “speciale” degli uffici della questura, ha riconosciuto subito gli agenti, nonostante indossassero abiti civili, ed ha iniziato a correre velocemente in direzione opposta. Il 25enne, vedendosi anche lì la via bloccata da altri poliziotti, si è intrufolato all’interno di un’area verde adiacente il passaggio pedonale e si è disfatto di oggetti che aveva in tasca.

Un agente è riuscito a raggiungerlo e a fermarlo, ma il tunisino, nel tentativo di liberarsi e darsi alla fuga, lo ha colpito con calci e pugni. Da qui una violenta colluttazione, durante la quale i due sono caduti rovinosamente per un’altezza di circa due metri all’interno di un giardino di un’abitazione, infrangendo la recinzione in ferro e legno.

Dopo la violenta caduta, il nordafricano ha continuato a colpire con calci e pugni il poliziotto e solo con l’intervento di altri colleghi è risuscito a contenere la violenza del 25enne.

Una volta neutralizzato e perquisito sul posto, gli è stato rinvenuto addosso un sacchettino contenente 5 involucri termosaldati contenenti sostanza granulosa colore avana che, successivamente analizzata dalla polizia scientifica, è emerso essere eroina. All’interno della custodia del telefono cellulare è stata invece trovata una lama da cutter di 8 centimetri. L’altro ragazzo non ha opposto resistenza ed è rimasto seduto sul muretto. Una volta identificato, è risultato anche lui un tunisino di 27 anni amico del connazionale in fuga: in tasca aveva 1.460 euro, che a suo dire gli erano stati regalati da suo cugino per pagare l’affitto.

Mentre i due fermati sono stati accompagnati in questura, altri agenti sono rimasti sul posto alla ricerca degli oggetti poco prima lanciati. I poliziotti, mentre si trovavano nel giardino della proprietaria di casa per verificare il danno subito alla recinzione, hanno rinvenuto, sotto i rottami, il marsupio precedentemente lanciato. All’interno c’erano 200 euro in banconote di piccolo taglio e una pistola “Bruni modello 84 calibro 9 pak” di colore nero, completa di caricatore inserito e contenente, al suo interno, 4 cartucce calibro 7,65.

Il poliziotto ferito è stato accompagnato al pronto soccorso, mentre il 27enne tunisino è stato rilasciato.

Il suo amico 25enne, invece, è finito in manette per detenzione di arma clandestina, per spaccio e aggressione a pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria, ha disposto la detenzione in carcere in attesa dell’udienza di convalida.