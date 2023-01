Pusher in gonnella, condanna a due anni

L’avevano sorpresa con diverse dosi di droga e avevano scoperto che alcune ne aveva vendute a due giovani fermani. Por questo motivo una giovane elpidiense di 30 anni già nota alle forze dell’ordine è finita sotto processo. La pusher in gonnella è stata condannata a due anni e quattro mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ad incastrare la giovane erano stati i carabinieri che, nel corso della perquisizione dell’auto guidata dall’imputata, successivamente estesa alla abitazione della giovane, avevano sequestrato un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di compressivi quattro grammi. I militari dell’Arma avevano poi accertato che la 30enne aveva già ceduto la droga a due giovani del luogo. La 30enne era stata denunciata alla Procura della Repubblica di Fermo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per lo stesso reato e finita poi alla sbarra.