Putzu diventa presidente dell’Intergruppo

Pienamente soddisfatto Andrea Putzu, consigliere regionale della Regione Marche e membro del Comitato delle Regioni, eletto all’unanimità, presidente dell’Intergruppo della Regione Adriatico Ionica del Comitato delle Regioni nel corso della prima riunione svoltasi a Bruxelles. "Ringrazio i membri del gruppo Interregionale della Regione Adriatico Ionica del Comitato delle Regioni – commenta – per avermi eletto per acclamazione. Sono contento di avere tre vice presidenti (rispettivamente della Grecia Nikolaos Chotakis della regione Attica, della Croazia Nicola Dobroslavic della regione Dubrovnik Neretva e della Slovenia Nuska Gajsek della Slovenia nord orientale) utili a rafforzare la collaborazione tra comuni e regioni aderenti. Ringrazio il governatore Acquaroli, per avermi indicato come membro effettivo al Comitato delle Regioni. Sarà mia premura promuovere le Marche in Europa e nel Mondo".

Oltre ai membri del Comitato delle Regioni come il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, alla prima riunione di Bruxelles, erano presenti altri membri dei Paesi aderenti alla Macro Regione tra cui Mislav Kovac della Croazia, Kalogeropoulos Dimitrios della Grecia, Gregor Macedoni della Slovenia. La riunione si è dimostrata un importante occasione di confronto con il funzionario della Commissione Europea Gilles Kittel, che spiegato lo stato attuale della strategia Eusair e la revisione del piano di azione. Gli obiettivi evidenziati per l’Intergruppo sono quelli di rafforzare la cooperazione con le altre Macro Regioni con lo scopo di sviluppare nuovi scambi turistici, l’internazionalizzazione delle imprese e una connessione snella tra i territori delle aree marittime e interne.