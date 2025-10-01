Putzu il più votato in Fratelli d’Italia: "Sono certo che Calcinaro sarà assessore"

‘Io sono ancora qua. Eh già, eh già’: dice tutto a sostenitori (e detrattori) di Andrea Putzu, il refrain di Vasco Rossi che fa da sottofondo, sui social, ad una foto che lo ritrae trionfante per le 6005 preferenze, duemila in più rispetto a 5 anni fa, che il fermano gli ha tributato in una campagna elettorale non facile ma che lo ha riconfermato consigliere regionale, più votato, di Fratelli d’Italia. "E’ stata una compagna elettorale più in salita per la campagna mediatica fatta contro di me, ma prendere duemila voti in più è tanta roba. E poi c’è la grande vittoria di Francesco Acquaroli, lo straordinario risultato di Fermo, anche di Fd’I". Nel fermano, dilaga Francesco Acquaroli, e il messaggio di Matteo Ricci non è arrivato. "Avevo previsto un 60-40 tra Acquaroli e Ricci. Adesso possiamo dirlo: si scoprirà che quello che dicevo su Ricci è vero: lui non farà il capo dell’opposizione e se ne tornerà a Bruxelles. Credo che Alessia Morani, con le sue tremila preferenze in provincia di Pesaro, abbia sbagliato collegio perché veniva spesso a fare campagna elettorale a Fermo, e finisce per prendere la metà dei miei voti, in una provincia molto più grande di Fermo".

Sulla straordinaria affermazione di Paolo Calcinaro?

"Sono stato uno dei promotori della lista I Marchigiani e sono stato io, con l’amico Guido Castelli, a chiedere la candidatura a Calcinaro, Milena Sebastiani, Maria Teresa Illuminati e Emiliano Carnevali. Ne vado orgoglioso perché molta gente di centrosinistra si è schierata con Acquaroli, il che significa che Ricci non aveva convinto neanche i suoi di centrosinistra moderati".

Che risponde a chi (vedi segretario Pd di Porto Sant’Elpidio) ritiene che Calcinaro abbia eroso l’elettorato di Fratelli d’Italia?

"Che può far bene il segretario del presidente di seggio, ma non del Pd, dopo la batosta presa. Parlano i numeri. A Porto Sant’Elpidio, il Pd ha fatto una figuraccia: il 19,77% (contro il 22,5% regionale) mentre Fd’I il 36,81% (contro il 27,41% regionale). Calcinaro, a Fermo, ha preso il 38,34%. E’ vero che Fd’I è all’11% ma è vero anche che il Pd è al 17%. Il fatto è che Calcinaro ha sbaragliato a Fermo e, quella lista è stato il valore aggiunto civico moderato di centro sinistra. Ricordiamo che la Illuminati, 5 anni fa, alle regionali era candidata col Pd".

Insomma avete azzeccato ogni mossa?

"E’ un risultato schiacciante del centro destra, sono soddisfatto, molto. È un risultato importantissimo di Fratelli d’Italia, nonostante gli attacchi, per tutti noi una grande soddisfazione. Penso che abbia pagato il lavoro fatto in questi anni nei piccoli comuni, nell’area montana. È il frutto della vicinanza alle persone e al territorio".

Putzu resta ‘solo’ consigliere regionale?

"Sono contentissimo del mio risultato. Sono certo che Calcinaro farà l’assessore (in consiglio regionale gli subentrerebbe Milena Sebastiani, ndr) per il grande risultato avuto e, secondo me, se lo merita. A me sta già bene essere il più votato e mi va bene quello che decide il mio presidente alla cui vittoria ho contribuito, anche con questa civica. Ho fatto una campagna elettorale con risposte importanti anche nei piccoli Comuni, in alcuni dei quali ho triplicato i voti".

Sull’astensionismo?

"Alle europee aveva votato il 4% in più rispetto al dato delle regionali e 10 anni fa, il dato era simile. Ma la politica deve impegnarsi per far tornare i giovani al voto. La responsabilità è della politica dove, anziché fare proposte, c’è chi insulta".

Marisa Colibazzi