Putzu ringrazia il reparto di urologia

Si moltiplicano i segnali positivi della sanità fermana, piena di eccellenze. Una di queste è a urologia, il reparto diretto da Mahmoud Yehia, dove in questi giorni è stato ricoverato il consigliere regionale Andrea Putzu che esprime gratitudine al personale medico e infermieristico dell’Ospedale Murri di Fermo: "Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al personale medico e sanitario dell’Ospedale Murri di Fermo in seguito alla mia recente esperienza presso il reparto di urologia. L’assistenza ricevuta è stata esemplare sotto ogni aspetto e vorrei ringraziare calorosamente il Primario di Urologia, il Dott. Mahmoud Yehia, e tutto il personale del reparto per la dedizione e la professionalità dimostrata. Un ringraziamento speciale va anche all’anestesista Valentina Monaldi così come al personale della sala operatoria. Il loro impegno, la loro attenzione e la loro gentilezza che hanno dimostrato non solo con il sottoscritto ma anche con tutti i pazienti presenti hanno reso ogni momento trascorso presso il nostro ospedale un’esperienza confortante. Infine desidero sottolineare il mio pieno supporto e apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto da tutto il personale dell’Ospedale Murri di Fermo che con profonda dedizione riescono ad offrire giorno dopo giorno il miglior servizio possibile al nostro territorio".