Putzu: "Sarà un collegamento che migliora viabilità e turismo"

"Un duplice obiettivo centrato, su viabilità e sviluppo turistico, grazie alla bretella di collegamento tra la Ss 77 all’altezza di Civitanova Marche (uscita per A14, via Einaudi) e la Ss16 a Porto Sant’Elpidio, passando per il comune di Sant’Elpidio a Mare, grazie a un investimento da oltre 48 milioni di euro". Commenta così la novità il consigliere regionale Andrea Putzu. "Grazie al Presidente Francesco Acquaroli – continua – per aver affrontato, fin dal suo insediamento, l’annosa problematica del gap infrastrutturale in cui erano state lasciate le Marche. Dopo decenni di immobilismo, sono tantissimi i cantieri avviati, molti dei quali conclusi, grazie alla Giunta di centrodestra che sta governando la Regione Marche mentre tanti altri progetti sono in itinere e vedranno la luce a breve. Tornando alla ‘bretella’ è innegabile che si tratti di un’opera fondamentale per il fermano che, finalmente, dopo tanti anni torna protagonista".

Il collegamento è in questi giorni al centro delle chiacchiere cittadine, nello specifico del comitato di quartiere di Bivio Cascinare. Il consigliere rassicura: "Parliamo di un collegamento che decongestionerà la circolazione, dando respiro a un territorio a forte vocazione turistica e imprenditoriale. È proprio questo il secondo obiettivo che si centrerà una volta terminata l’opera. Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, della zona di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare potranno beneficiare degli effetti dell’infrastruttura viaria la quale sarà molto utile anche per i cittadini della nostra provincia e per il settore turistico, il quale avrà vantaggi importantissimi grazie a questo nuovo collegamento".