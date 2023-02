Quadrangolare per non vedenti, vittoria di Controluce Marche

Al di là del risultato finale, il quadrangolare di calcio a 5 per non vedenti ospitato nei giorni scorsi al campo sportivo ‘Montevidoni’ è stato ancora una volta l’occasione per mostrare quanto la passione per lo sport riesca a superare le barriere della disabilità, offrendo momenti esemplari della pratica sportiva. Quattro le squadre scese in campo, una delle quali francese che ha contribuito a dare un pizzico di internazionalità al torneo vinto alla squadra di casa, Controluce Marche. Tra l’altro, nella formazione era presente anche un elpidiense, Simone Giacomelli, che ha trascorsi con la nazionale italiana.

Bello il momento agonistico, ma anche le occasioni di incontro e conviviali che ci sono state tutt’intorno al quadrangolare: al termine del torneo, alcuni giovani calciatori della Real Elpidiense, ad esempio, si sono cimentati a calciare i rigori con la palla con i sonagli interni, munendosi di occhiali oscurati. Inoltre, giocatori e accompagnatori sono stati ospitati per i pasti dalla Contrada San Giovanni dove, terminate le premiazioni, sia la presidente dell’Associazione Controluce (organizzatrice dell’evento), Manuela Baldoni, sia l’amministrazione comunale rappresentata dal vicesindaco, Roberto Greci, si sono trovati concordi nell’impegnarsi per ripetere questa bella esperienza anche l’anno prossimo.