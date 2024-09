Quadriennale dell’Ite, al via il primo anno

Era una scommessa quella di dare via all’indirizzo quadriennale dell’Ite, ampliando e innovando l’offerta formativa del polo scolastico ‘Urbani’, unico istituto delle Marche a essere stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione. Considerato che il 4 settembre sono iniziate le lezioni, la sfida sembra proprio già vinta. "E’ stata una scommessa rischiosa, che ha comportato un lavoro incessante della commissione di docenti che insieme alla dirigente scolastica, Laura D’Ignazi, e al vicepreside, Mario Andrenacci, hanno creduto nella sua realizzazione" dicono dall’Urbani. Una commissione composta dal team di docenti che insegnano al quadriennale e da insegnanti che hanno messo a disposizione tempo, esperienza e competenze; grazie a tutti loro ha preso il via il primo anno dell’Ite quadriennale le cui attività didattiche sono all’insegna della laboratorialità e della multidisciplinarietà: parte dell’orario sarà gestito dai docenti in compresenza, favorendo il dialogo fra varie discipline e metodologie didattiche. Il nuovo quadriennale vuole avvicinare i ragazzi a sfide attuali quali la sostenibilità, le nuove frontiere del digital branding e dell’e-commerce, il contrasto al fast fashion.

E’ stata organizzata una prima settimana di attività didattiche innovative con un incontro sull’uso dell’intelligenza artificiale con Luca Romeo (Università di Macerata), laboratori di conversazione in lingua inglese con docente madrelingua, uscite didattiche all’Its (a Villa Baruchello) e all’EcoElpidiense.

m.c.