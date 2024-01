"Qualcuno arriverà". De Angelis riflette

Dopo il dietrofront di Giampaolo, il ds Stefano De Angelis valuterà le alternative. "Sono tanti i calciatori che vogliono venire a San Benedetto – ha detto il presidente Vittorio Massi -, poter giocare sotto una curva come la nostra, in una squadra che lotterà per vincere il campionato, credo sia il massimo per un calciatore. Il nostro direttore riceve telefonate su telefonate, valuterà. Sicuramente qualcun altro arriverà, ma siamo una squadra forte, non possiamo dire di non esserci rinforzati, abbiamo Bontà, Senigagliesi, Tourè, abbiamo rivisto in campo anche Paolini (ieri è tornato a correre, ma non sarà a disposizione domenica, ndr), la squadra c’è. Siamo pronti". Pronti a ripartire con il Sora, domenica, al Riviera. "Ora guardiamo a noi stessi, non alla classifica – ha concluso Massi -, domenica incontriamo una signora squadra".