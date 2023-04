"Quale futuro per monte Cacciù?"

Dario Laurenzi, ex consigliere comunale ed ex componente del Cda della Steat ,commenta un po’, ironizzando, le vicissitudini del parco di monte Cacciù: "Il parco delle meraviglie e della Steat non finisce mai di stupire. Penso di poter dire la mia , dopo aver trascorso sette anni alla Steat, e tre alla Trasfer. Tutto comincia con una lunga diatriba tra politici di lungo corso, Ceroni e Alessandrini, sui bilanci della società Sullo sfondo il parco. Fu conferito dalla provincia al Cda presieduto da Alessandrini per ricapitalizzare la società , visto il rifiuto dei Comuni del Fermano di mettere risorse. Naturalmente modificò le quote societarie con Fermo, che passò dal venti all’otto percentro, Porto San Giorgio sotto l’1%. La Provincia di Ascoli, poi di Fermo, divenne quasi socio unico. In questi giorni , il pingpong tra I due politici e non solo , tralasciando la gestione societari, parlava di un bene alienabile sia per Alessandrini che per Ceroni. Li divideva il prezzo , ma I fatti parlano di tentata vendita sia da parte di Fabiano che di Remigio, per risanare il deficit sociale. Nella bagarre intervenivano I sindacati, le associazioni ambientaliste, perfino il pd di Porto San Giorgio, che implorava il sindaco Vesprini di difendere il bene. Alessandrini con altre condizioni aveva tentato di fare un’asta di vendita. Oggi sui social con un sensazionalismo senza pari, vediamo il post del sindaco di Fermo che chiavi in mano gestirà il parco. Impossibile non pensare ad un consulto tra Presidente Steat , Ortenzi, e Calcinaro con altri soggetti. Molti interrogativi rimangono inevasi: non viene venduta; Fermo la gestisce, diventa a fruizione pubblica, oppure qualche ente la compra e ricapitalizza. Ai posteri ardua sentenza dopo aver sentito I particolari. Speriamo che almeno questa parte della telenovela sia a lieto fine per il benessere di tutti".