Quando lo sport abbatte le barriere. A lezione dagli atleti paralimpici

Gli studenti della scuola Secondaria di primo grado di Borgo Rosselli hanno avuto un incontro con le associazioni paralimpiche del territorio nell’auditorium Aylan Kurdi della scuola. Hanno potuto ascoltare le toccanti testimonianze di atleti paralimpici nonché bellissime persone portatrici di valori importanti e preziosi. Erano presenti varie realtà sportive ed atleti: Asd Liberi nel Vento - Sport della vela per tutti con Sara Conti, velista paralimpica e segretaria Asd Liberi nel Vento e Daniele Malavolta, velista paralimpico e presidente Asd Liberi nel Vento; Asd Accademia Scherma Fermo - Scherma per tutti con Carlo Millevolte, allenatore e Simone Giacomelli, atleta paralimpico - spada per non vedenti; Asd Scuola Pallavolo Fermana - Sitting Volley con Federico Ripani - atleta paralimpico capitano nazionale italiana di sitting volley; Andrea Lanari, atleta paralimpico del nuoto, con amputazione bilaterale delle braccia, prima persona al mondo che ha attraversato lo stretto di Messina senza l’utilizzo delle protesi. Hanno moderato la mattinata: Michele Cesari, giornalista e scrittore, e Daniele Malavolta presidente Asd Liberi nel Vento e delegato della provincia del comitato italiano paralimpico. Sono intervenuti anche il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore allo sport Fabio Senzacqua. È stata un’esperienza significativa per sensibilizzare i ragazzi alle tematiche della disabilità e sulla possibilità di sconfiggere qualsiasi ostacolo o limite che la vita ci possa porre davanti.