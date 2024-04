Quando lo sport fa rima con turismo: "Così portiamo presenze in città"

Da sempre lo sport fa rima con turismo, le grandi manifestazioni portano pubblico, visitatori, visibilità. A Fermo saranno due assi parallele, due settori che viaggeranno sullo stesso binario grazie a competizioni importanti che offriranno ai partecipanti e alle famiglie la possibilità di conoscere la città. Saranno una decina gli eventi sportivi di caratura nazionale, e non solo, che da aprile a luglio si svolgeranno in città e che vedranno la partecipazione di migliaia di atleti, provenienti dall’Italia e dall’estero, di varie discipline, accompagnati da staff, dirigenti, famiglie.

Dal tiro alla fune all’atletica, dal biliardo al beach volley, dalla ginnastica al calcio, fino al basket: "Un ricco programma che attesta ancora una volta la vocazione della città di Fermo ad essere sede di eventi sportivi di grande rilevanza. Fermo ha storicamente lo sport connaturato nella sua comunità ed ospita inoltre impianti in grado di poter accogliere gare e competizioni che hanno una grande importanza a livello nazionale – spiega l’assessore allo sport Alberto Scarfini –. Inoltre, il fatto di avere in questo 2024 un fitto calendario che in pochi mesi concentra iniziative molto partecipate è per noi motivo di orgoglio in quanto ci consente di dare attuazione a quanto detto più volte dalla nostra amministrazione, ovvero quello di far sì che lo sport contribuisca a destagionalizzare le presenze turistiche in città, non più legate esclusivamente ai periodo canonici ma anche a quelli meno usuali, ugualmente e potenzialmente forieri di visite e presenze".

L’assessore al turismo Annalisa Cerretani spiega che lo sport per Fermo non è solo inteso come momento agonistico e di gare. "Le squadre e gli atleti che raggiungono la nostra città hanno anche piacere di vederla e conoscerla. L’impegno che mettiamo è grande, proprio perché riteniamo che la promozione turistica possa passare anche attraverso lo sport in grado di veicolare tanto pubblico".

Il calendario si aprirà già domenica 7 aprile 2024 alle ore 10 alla palestra di via Leti, messa a disposizione dal Comune di Fermo, con l’ultima gara del campionato italiano di tiro alla fune, finale cat. 680 e finale promozionale cat. 520, organizzato da asd Cobra, in collaborazione con asd Cavalcata dell’Assunta e la Figest. A fine gara verranno premiati i ragazzi delle scuole partecipanti al progetto Tiro alla fune nelle scuole 2024.

E sempre domenica 7 aprile torna il tradizionale appuntamento con il trofeo Città di Fermo di atletica leggera alla pista comunale nel polo sportivo di via Leti. Con il patrocinio di Comune di Fermo, Provincia di Fermo, Coni Marche, Federazione Italiana Atletica Leggera - comitato regionale Marche, il programma prevede alle ore 9 le giovanili ed alle ore 15 gli assoluti.

Angelica Malvatani