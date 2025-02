Quanti appuntamenti da San Valentino a Sofia Raffaeli

Un fine settimana molto intenso per Monte Urano con tanti eventi programmati. Per la prima volta a Monte Urano si festeggia San Valentino, grazie all’iniziativa del Movimento Cristiano Lavoratori. Si svolgerà in centro storico con un percorso a tema nel quale si entrerà dalla porta dell’orologio per poi uscire dalla Porta del Sole con installazioni per i selfie lungo il percorso e l’accensione delle luminarie e tema.

Sabato e domenica pomeriggio, in Piazza Marconi la professoressa Nanda Anibaldi leggerà delle poesie sul tema dell’amore con un insolito contest cui partecipare via WhatsApp dove inviare poesie, dediche, disegni o immagini sul tema amore. Le migliori saranno votate da un’apposita giuria e premiate domenica pomeriggio e nel weekend sarà possibile visitare la Torre dell’Orologio, la Casa Museo Arnoldo Anibaldi e la Mostra di opere del Maestro Sandro Trotti presso la Sala Polivalente "Il Castello".

Oggi è prevista la presentazione, presso la Sala Rioni del Comune, del libro "La Foiba di Kremenar e l’eccidio della colonna Gamucci" a cura dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Marche Sud rappresentata dal presidente Orazio Zanetti Monterubbianesi, con la presenza dell’autore Antonio Magnino. Domenica sarà inaugurato il "Parco Vittime delle Foibe", tra la strada provinciale di Via Marchesi e via Verga (di fronte alle scuole), dedicata alle Vittime delle Foibe: all’intitolazione sarà presente un rappresentante dell’Angv.

Per lo sport sabato e domenica Campionato Nazionale di Ginnastica ritmica alla palestra comunale organizzato dalla Fermo 85, valido come prima prova della zona tecnica 3 (sabato) e 4 (domenica) con ben 316 atleti per 74 società differenti in rappresentanza di 14 regioni. Sabato inoltre sorpresa speciale con l’esibizione del bronzo olimpico di Parigi 2024 Sofia Raffaeli, all’interno del programma di gare.