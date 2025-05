"Quanto sono pulite le mani?". C’è lo scanner

Quanto sono igienizzate correttamente le tue mani? Facile scoprirlo con lo scanner posizionato da questa mattina all’ingresso dell’ospedale Murri di Fermo, dove resterà fino a venerdì, a disposizione di sanitari e cittadini. L’iniziativa è arrivata proprio in occasione della Giornata mondiale odierna dell’igiene delle mani, istituita dall’Oms, e sta riscuotendo un buon successo tra utenti e sanitari. Dopo averle igienizzate con un gel, si posizionano le mani all’interno dello scanner che rapidamente evidenzia le parti pulite correttamente. Il tutto per apprendere la corretta maniera di igienizzarle in ogni loro parte. Sono percorsi legati alla prevenzione, sottolinea il direttore Roberto Grinta, che fa il paio con sicurezza: "A breve, infatti, presenteremo i braccialetti antiviolenza al Pronto soccorso, dispositivi che sono collegati con la Questura. Il progetto, che presenteremo, voluto dalla Regione Marche, lo abbiamo portato avanti e ultimato grazie alla sinergia e all’interessamento della Prefettura. Presente alla prima giornata dello scanner Fiorella Mecozzi, direttore f.f. della Uoc Malattie Infettive, e Moira Fortuna, referente delle Malattie infettive nel Cica (Comitato Infezioni correlate all’Assistenza) che, nell’ambito delle iniziative programmate, ha promosso la sperimentazione con lo scanner. Spiega la direttrice sanitaria Elisa Draghi: "Al termine della sperimentazione raccoglieremo i dati che saranno suddivisi tra sanitari e non. I risultati saranno ovviamente anonimi (così come lo è il test) e potranno essere utilizzati in fase di analisi per andare a migliorare ulteriormente il percorso per una corretta igienizzazione delle mani che comporta un abbattimento del 30 per cento delle infezioni ospedaliere".