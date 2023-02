Quaranta avvocati in cattedra Nelle scuole lezione di legalità

di Angelica Malvatani Avvocati nelle scuole per promuovere la cultura della legalità: oltre mille gli studenti coinvolti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo per i progetti indicati nel Protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale Forense ed il Ministero dell’Istruzione nel luglio 2020. Un viaggio tra i giovani per educarli alla cultura della legalità e all’arte della retorica, a Fermo l’iniziativa, coordinata da Alessia Capretta, vede diciassette istituti e oltre mille studenti coinvolti. A Fermo ci sono il liceo scientifico Calzecchi Onesti, il liceo classico Annibal Caro, l’Itet Carducci- Galilei, l’Itt Montani e l’Ipsia O. Ricci, per arrivare a Porto Sant’Elpidio con l’Istituto Carlo Urbani, e fino a a Grottammare l’istituto Fazzini Mercantini. Dieci sono, invece, gli istituti comprensivi che parteciperanno: l’isc Betti, l’isc Fracassetti, e l’isc Da Vinci Ungaretti di Fermo, l’isc Nardi di Porto San Giorgio, l’istituto Leopardi di Grottammare, istituto comprensivo Monte Urano, istituto scolastico comprensivo Falerone, istituto comprensivo Montegranaro, istituto comprensivo Cestoni di Montegiorgio, istituto comprensivo Pagani di Monterubbiano. Tante le autorità presenti all’incontro organizzato per illustrare il progetto, con il presidente del tribunale Bruno Castagnoli che ha sottolineato l’importanza di accompagnare nella crescita le giovani generazioni, sull’esempio di don Milani. I quaranta Avvocati del Foro di...