Quartiere Centro ha rinnovato il direttivo

La Nuova Associazione Quartiere Centro ha recentemente rinnovato il direttivo e fatto il punto sulle tematiche più importanti che riguardano il cuore della città, a partire dai lavori in corso nell’area di Piazza Garibaldi, dell’ex Serafini e di Villa Murri comprese le ‘grottacce’, con fondi del Pnrr. "Sono lavori che vedranno la luce entro il giugno 2026 e noi non vediamo l’ora che questi spazi tornino nella disponibilità dei cittadini" commenta il riconfermato presidente, Luigi Badalini. "Si è toccato anche il problema sicurezza e, di conseguenza, anche del progetto del Controllo del vicinato che, seppure lentamente, stiamo cercando di far partire". E’ stato anche approvato un bilancio dell’associazione molto positivo prima di procedere al rinnovo del direttivo. Oltre al presidente Badalini, è stata eletta Eleonora Rossi come vicepresidente, mentre Giampaolo Petrini è il tesoriere e Giovanna Scolà segretaria, consiglieri: Daniele Soccia, Tamara Sarluceanu, Dayayne Perez, Gerardo Monterubbiano, Laura Monterubbiano e Tina Santini. "Noo vogliamo portare avanti questa giovane realtà associativa nata nel 2019, cercando di mantenere quanto di buono è stato fatto finora – afferma Badalini – e, se possibile, ampliare la collaborazione con altre associazioni del territorio e con gruppi di cittadini". Tra i vari progetti che si stanno portando avanti, "ci sono quelli frutto della bella collaborazione con la scuola primaria Pennesi, dove cerchiamo di coinvolgere adulti e bambini nel periodo natalizio e di Carnevale. Adesso, siamo proiettati alla stagione estiva dove, come nuovo progetto, provvederemo a installare delle casette per Crosso Booking sul lungomare centro, a disposizione di chiunque ami la lettura, che potrà approfittarne e prendere liberamente i libri da leggere in tutto relax".