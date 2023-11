Quartiere Santa Caterina. L’ex Gazzoli vede la luce

Visto dall’alto, dall’obiettivo di un drone, fa proprio un bell’effetto. Si sta configurando sempre più la riqualificazione dell’ex campo Gazzoli, nel quartiere Santa Caterina. L’area è oggetto di una serie di interventi che potranno restituire alla città uno spazio per renderlo nuovamente fruibile dopo tanto tempo. Dal cielo si vedono i profili dei nuovi campi da gioco, per sport particolari e per momenti di socialità. Intanto è stato piantumato il manto erboso di cui è visibile lo sviluppo nel campo di calcio a sette, installato l’impianto di irrigazione, che servirà anche per aiuole e essenze arboree che verranno messe a dimora, terminata anche l’installazione dell’arredo urbano ovvero di giochi e panchine. A breve il campo da gioco verrà dotato delle porte così come quello da beach della rete. Lavori che complessivamente fanno parte del secondo stralcio che sta per terminare. Il prossimo terzo stralcio prevede invece la realizzazione del nuovo centro sociale Santa Caterina. Per il sindaco Calcinaro si tratta di un’idea che finalmente si concretizza un’idea che sembrava solo sulla carta: "L’ex campo Azzurra, che diventerà luogo di svago, divertimento, fitness o riposo per il quartiere e per la città. Un progetto con cui verrà restituito uno spazio storico della città alla città, che prevede appunto un’area giochi per bambini, percorso pedonale, area di sport, spazio di aggregazione per il quartiere, un’area dedicata anche ai cani". Il progetto porta la firma dell’architetto Paolo Santarelli, con il coordinamento dell’ufficio tecnico comunale, dell’ingegner Marco Iuvalè del Comune di Fermo come responsabile del procedimento e la direzione dei lavori della geometra Roberta Fabiani.