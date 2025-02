Quartiere Santa Vittoria, il nodo della viabilità

"C’è stata una buona partecipazione, sicuramente più numerosa rispetto a quelle che erano le attese". Il sindaco Valerio Vesprini si mostra soddisfatto per come è andata la prima delle quattro assemblee di quartiere convocate per raccogliere osservazioni e proposte dei cittadini su come affrontare e risolvere i maggiori problemi del quartiere con particolare riferimento alla viabilità, in vista della redazione da parte dell’amministrazione comunale del piano del traffico e del Pums, piano urbano della mobilità sostenibile. L’assemblea, di cui riferiamo, si è svolta lo scorso martedì sera nel centro sociale di Santa vittoria in via Galileo Galilei al civico 33.

"E’ stata un’assemblea non solo partecipata ma anche molto animata" puntualizza il primo cittadino. Forse c’era da aspettarselo data le problematicità create dal traffico sempre molto intenso nell’arteria principale di quel quartiere. Per rendersene conto basterebbe ricordare che è attraversato dalla strada Valdete. Nell’incontro di martedì i residenti hanno rappresentato le criticità del quartiere Santa Vittoria, criticità concernente certo in primo luogo la viabilità ma anche quelle di un quartiere che era di campagna e lì è nato negli anni settanta e lì è cresciuto in maniera abbastanza intensiva. Un quartiere che purtroppo ha ereditato strade strette e senza marciapiedi. Poi è stato trasformato e si è sviluppato come zona artigianale, con l’aggiunta di ulteriori problematiche perché i mezzi pesanti non hanno vie di accesso comode. Dopo ancora c’è stata la lottizzazione di via Medi, che ha comportato ulteriori carichi abitativi: "Altresì – conclude il sindaco – c’è da considerare che al confine c’è ben insediato Salvano di Fermo, tutta una situazione che porta ad un traffico importante sull’unica via di comunicazione che è la Valdete la quale è una strada che dall’uscita dell’autostrada porta a Grottazzolina e porta a Fermo, per cui in quella zona si crea una situazione di viabilità veramente difficile, complessa ed anche pericolosa".

Tutte queste situazioni sono state rappresentate e discusse dai cittadini, i quali hanno espresso proposte concrete, cercando di individuare pure chi dovrebbe metterle in pratica trovando le giuste soluzioni. Le altre tre assemblee si svolgeranno: il 18 febbraio al centro nella sala Imperatori, il 26 febbraio a sud nel teatrino della parrocchia, il 5 marzo a nord viale dei Pini 47.

Silvio Sebastiani