’Quartiere sud’ Convenzione rinnovata

La Giunta municipale ha rinnovato la convenzione con l’associazione ’Quartiere sud’ di Porto San Giorgio, che è scaduta il 31.12.2022. Lo ha fatto considerato che il servizio offerta dall’associazione in questione è di somma importanza per il territorio, in quanto offre spazi di aggregazione e di svago per la popolazione, partecipando attivamente alla vita sociale cittadina e che la stessa rivolge la propria attività alla popolazione anziana, particolarmente bisognosa di socialità e convivialità, a maggior ragione a seguito dell’emergenza pandemica. Tutto questo valutato, l’esecutivo civico ha ritenuto di poter rinnovare la collaborazione con l’Associazione ’Centro sociale Quartiere Sud’ approvando una nuova convenzione, per la durata di cinque anni (20232027). Inoltre haQ approvato lo schema di convenzione, allegato alla deliberazione, il quale prevede che l’Ente eroghi all’associazione firmataria un contributo economico pari a 3.500 euro annui a sostegno delle attività svolte dal centro a favore della cittadinanza. Da ultimo considerato che, su sollecitazione della cittadinanza, il Comune di Porto San Giorgio intende garantire la ripresa dei soggiorni estivi a favore degli anziani, in precedenza sospesi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid, ne affida l’organizzazione al centro sociale per il corrente anno, atteso che, a seguito dei colloqui intercorsi con il presidente dello stesso centro, Aleandro Biondi, il centro sociale provvederà alla realizzazione di un soggiorno termale estivo per gli anziani del territorio, con destinazione Boario Terme per il periodo 04-18 giugno 2023. Si è altresì concordato che , l’ente erogherà, per il corrente anno, un contributo economico aggiuntivo pari a 3.700 euro a titolo di rimborso per le spese di viaggio, come richiesto dal centro sociale