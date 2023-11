Quartiere Tirassegno, preoccupa la bocciofila

Comincia una nuova storia per il Partito Democratico di Fermo, dopo anni di difficoltà, per riprendere il dialogo con i fermani. Il primo incontro della campagna di ascolto si è tenuto nei giorni scorsi, al centro Sociale nel quartiere Tirassegno, alla presenza della segreteria cittadina, di diverse associazioni e dei consiglieri comunali. Cosa chiede la gente della zona Tirassegno? Spiega Alessandro Iagatti, segretario cittadino: "A preoccupare la gente del quartiere è il futuro della bocciofila, la sua gestione e la manutenzione della struttura. Così come ci si chiede che fine deve fare l’area ex demaniale, chi si deve occupare della manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche le strutture sportive presenti hanno bisogno di un intervento di sistemazione, in particolare il campo da calcio ha bisogno di una copertura, di un nuovo manto, magari in sintetico".

I residenti hanno segnalato anche l’assoluta mancanza di spazi verdi a servizio della Casa di riposo Sassatelli, della scuola materna e di quella elementare di via Tiziano, con gravi disagi per i bambini ospitati e per gli anziani: "La nostra proposta è quella di realizzare una zona a verde pubblico nell’area sud confinante con la struttura che ospita gli anziani di pensare anche ad un nuovo plesso scolastico che ospiti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, coi fondi del Pnrr che qui non si sono visti nella programmazione del comune. Servono strutture dotate di spazi verdi e magari più accessibili alle famiglie che allo stato attuale hanno difficoltà a fermarsi per riprendere i figli a scuola".

La discussione si è poi allargata a questioni più generali, come il destino dell’area Santa Lucia, oggi ancora deposito Steat ma con il futuro incerto, la sorte del nuovo e del vecchio ospedale Murri ma anche della Casina delle Rose, oggi in mano ad un privato ma ancora in stato di abbandono.