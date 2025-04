Quattro amici in viaggio. Da Francavilla d’Ete alla basilica di San Pietro

Sono partiti a piedi dal centro di Francavilla d’Ete il 26 marzo per raggiungere a piedi per un pellegrinaggio la basilica di San Pietro. Si tratta di quattro amici che dopo averci riflettuto un po’ hanno deciso di condividere una piccola avventura. Si tratta di Fausto Splendiani, Paolo Ercolani, Donatello Pistolesi, Fausto Ilari, che hanno già stabilito tappe e ristori lungo il tragitto : Caldarola il 26 marzo; Colfiorito il 27; Spoleto il 28; Terni il 29; Cantalupo in Sabina il 30; Riano il 31; arrivo previsto a Roma nel pomeriggio di martedì 1 aprile. Una volta giunti nella capitale i quattro pellegrini si recheranno alla basilica di San Pietro in Vaticano per attraversare la Porta Santa (hanno già la prenotazione). Nel percorso hanno sfidato la pioggia e persino freddo, infatti, a Colfiorito c’erano solo due gradi.