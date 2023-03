Quattro comuni senza medico di base

La carenza di medici di base è una criticità sempre più difficile da risolvere, sia per il servizio sanitario territoriale, sia per gli amministratori comunali tra i quali, a vivere maggiori disagi, sono i sindaci dei piccoli Comuni. In ordine cronologico, per la provincia di Fermo, è Montottone l’ultimo Comune dove il medico di base in servizio, ha annunciato il suo trasferimento che sarà definitivo da fine aprile. Da qui in avanti bisogna sperare che il medico sostituto si possa trovare. Situazione analoga a Monte San Pietrangeli, sprovvisto di medico e a Petritoli, dove da marzo è stata aperta la cosiddetta ‘carenza’ per la copertura del medico ‘secondario’. Difficile la situazione anche ad Ortezzano, mancante di medico di base dall’inizio di marzo. Situazione ‘tamponata’ a Montegranaro dove è stato nominato un medico con incarico a tempo determinato (neo medici in servizio per un anno, al termine del quale la convenzione può diventare a tempo indeterminato) e a Fermo e Monte Urano, dove le due carenze mediche sono state coperte con incarico provvisorio. Una condizione diffusa quindi, la carenza del medico di base, sintomo di impedimento per la serenità dei mutuati, che molto spesso, nei piccoli Comuni dell’entroterra, sono costituti da persone anziane e bisognose delle figura umana e professionale del medico. "La direzione amministrativa territoriale Ast Fermo – informa l’azienda sanitaria – sta procedendo a raccogliere la disponibilità di altri medici di medicina generale attualmente al di sotto del numero massimale di assistiti in carico, per valutarne la disponibilità a coprire le attività ambulatoriali. Qualora non si riscontrino disponibilità, si procederà alla pubblicazione di un interpello per un nuovo medico al fine di garantire un servizio di prossimità alla cittadinanza". A fronte dell’impegno dell’azienda sanitaria, la carenza del medico molto spesso è una problematica che ricade sulle spalle dei sindaci. "La medicina di base, si chiama ‘di base’ perché rappresenta un servizio sanitario essenziale per la cittadinanza – dice Gianni Carelli, sindaco di Montottone – pertanto dovrebbe essere gestita dal servizio sanitario che a fronte della libera convenzione, garantisca a priori, la copertura del servizio medico nel caso in cui venga ad interrompersi. Il servizio del medico di base non è responsabilità del sindaco, ma frutto della buona organizzazione del sistema sanitario".

Paola Pieragostini