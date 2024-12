Quattro conducenti denunciati per guida in stato di ebrezza alcolica

Quattro conducenti denunciati per guida in stato di ebrezza con conseguente ritiro di patente e sequestro dei veicoli. Questo l’esito dell’attività dei carabinieri. Negli ultimi giorni, l’Arma ha intensificato i controlli su strada conclusi con la denuncia di un 49enne di Montegranaro, un 46enne di Francavilla d’Ete, un 39enne di Montalto e un 55enne di Pedaso. Il 49enne marocchino residente a Montegranaro è stato fermato alla guida della sua auto, dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio. Sottoposto a etilometro è risultato positivo con tasso alcolico di 1,84 g/l, ben oltre il limite consentito. La sua patente è stata ritirata ed il veicolo sequestrato. La denuncia al 46enne di Francavilla d’Ete è scattata a seguito dell’intervento dei carabinieri di Montegiorgio, chiamati a rilevare un incidente stradale in cui l’uomo è rimasto coinvolto mentre era alla guida di un autocarro. Gli accertamenti hanno riscontrato un tasso alcolico oltre il limite consentito con conseguente ritiro della patente di guida. Stessa sorte per il 39enne di Montalto delle Marche, fermato per controlli su territorio comunale di Ortezzano dai carabinieri di Montegiorgio. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente e l’affidamento dell’auto ad una depositeria autorizzata. Denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica anche per il 55enne pedasino, fermato durante il controllo serale dai carabinieri del Radiomobile di Fermo. Nel corso degli accertamenti, l’etilometro ha riscontrato la presenza di un tasso alcolemico di ben 2,25 g/l alla prima prova e 2,39 g/l alla seconda. Anche per lui sono scattati il ritiro della patente e il sequestro dell’auto. Paola Pieragostini