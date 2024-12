Quattro giorni dedicati ai giochi

Quattro giorni di giochi da tavolo e di ruolo, musica, teatro, laboratori per bambini, talk e tanto altro: questo è ‘Natale per SEMpre’, iniziativa organizzata da TelestreetI3 del presidente Paolo Toffanello (lo stesso che ha creato il Museo del gioco da tavolo). Dal 20 al 23 dicembre, nel teatrino parrocchiale (in Piazza Matteotti), le porte saranno aperte a tutti (ingresso libero). "E’ un evento pensato per unire la comunità con attività che offriranno a grandi e piccoli la possibilità di vivere un Natale speciale" dice Toffanello. "Grazie al prezioso supporto di Don Enzo che ha messo a disposizione gli spazi del teatrino". Le mattinate saranno dedicate ai più piccoli, con laboratori di pittura, letture animate e un corso per costruire presepi (dalle 10); mostra di artisti locali: Enrica Gadioli, Gina Moschettoni, Viviana Romagnani, Ottorino Pierleoni; ed esposizione di presepi in sughero di Giovanni Martinelli. Dalle 16 a mezzanotte, ampia selezione di giochi da tavolo, Escape Room, giochi di ruolo; alle 16, i talk con i game designer Daniele Tascini, Federico Pierlorenzi e Federico Latini e dalle 21, la musica: il 20 dicembre concerto jazz del trio Emanuele Evangelista, Danilo Brugnini, Lorenzo Scipioni; il 21, Alessandra Doria Ricky Burattini, Danilo Brugnini; mentre il 22 dicembre (ore 21), lo spettacolo ‘Donne Madonne, Messeri e Cavalieri’ degli Amici del Teatro fermano aps. Il 23 dicembre è solo per i giochi. I ristoratori faranno uno sconto del 20% ai partecipanti e c’è la Caccia al tesoro, alle cartoline distribuite nei negozi cittadini.