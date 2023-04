Quattro giorni di eventi per il patrono

Dopo tre anni di stop forzato per effetto dalla pandemia, torna nel cuore di Montegiorgio la festa dedicata al santo patrono San Giorgio. Un programma intenso allestito dall’associazione culturale ‘Feste parrocchiali’ con il patrocinio del Comune, che intreccerà un ricco programma religioso con quello d’intrattenimento musicale e ludico rivolto a tutta la popolazione. Si parte da uno dei punti di forza di questa manifestazione, ovvero la gastronomia con gli stand in piazza per la sagra della piazza e di altre specialità locali, oltre alla vendita dei tradizionali ‘caciù di Montijorgio’, che saranno aperti venerdì 21 e chiuderanno lunedì 24 aprile. A questo si aggiungeranno tanti momento di socialità da condividere in piazza Matteotti con spettacoli comici e tanta musica.

Si parte venerdì alle 21,30 con lo spettacolo di musici e alfieri di Contrada Pila di Fermo, a cui seguirà lo show comico di Andrea Catavolo. Sabato 22 aprile alle 15 a cura dell’associazione Acheoclub sezione di Montegiorgio, si terrà una passeggiata ambientale verso ‘Lu Sdrau’ il vulcanello di fango di Montegiorgio, alle 21,30 in piazza Matteotti serata danzante con Elena Cammarone. Domenica si partirà presto, alle 9 la sfilata dei trattori d’epoca per le vie del paese, mentre alle 21,30 serata danzante con ‘Sara e sogno mediterraneo’. Il programma si concluderà lunedì 24 aprile alle 21,30 con lo spettacolo comico dialettale ‘Quasci Furtunati’ del gruppo ‘Li Rmasti’ di Falerone seguirà l’estrazione della lotteria a premi.

Alessio Carassai