Quattro giorni di spaventoso divertimento: ecco l’Horror Festival

Settima edizione e la novità della nuova collocazione temporale proprio nel periodo di Hallowen per l’Horror Festival protagonista da domani fino al 31 ottobre. Quattro giorni di spaventoso divertimento con attrazioni e percorsi a tema nel centro storico di Monte Urano, con cinema horror, musica con dj set e truck food; il tutto organizzato dalla Pro Loco guidata da Irene Sbaffoni: "L’escape room Horror Legend del 28 e 31 ottobre prevedeva la prenotazione preventiva ed è già sold out grazie al tam tam sui social. L’idea di collocare il Festival in un periodo dell’anno che meglio si sposa con il suo tema è stata vincente. In questa Halloween edition ci sono alcune attrazioni nuove e sorprendenti". Soddisfatta dell’iniziativa la Sondaca Moira Canigola: "La Pro Loco si riconferma ancora una volta poliedrico contenitore creativo - conferma - in grado di dar vita ad eventi di grande richiamo per l’intero territorio. L’horror è da sempre un filone seguito da grandi artisti, scrittori e registi di fama con un nutrito seguito". Si va dall’ Hollywood Horror Tour, un percorso per omaggiare i più iconici film horror, ad attrazioni che portano i nomi di La Tavola di Ouija, I rintocchi della Torre (una suggestiva visita alla torre dell’orologio) allo Stranget Thing fino a M.U.H.A. - Monte Urano Horror Apocalypse, percorso Nerf tra gli zombie e trasposizione reale dell’omonimo videogioco. Il via domani con il Pennywise Party che prenderà avvio alle 19 con l’apertura dei punti ristoro, gli allestimenti, gli angoli dedicati agli scatti di foto a tema e la chiusura con il dj set di Alessandro Conti. Domenica 29 ottobre inizia alle 15 e sarà focalizzata sul celebre maghetto Harry Potter e la scuola di magia di Hogwards, con tanti laboratori e una Hogwards Experince tutta da vivere. Lunedi sarà la serata degli Horror Movie e martedì 31 la grande chiusura con l’Halloween Party. L’ingresso è gratuito, le attrazioni a pagamento