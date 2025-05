Quattro incontri con ‘Aperistorie’

La suggestione del mare al tramonto, la presenza di autori di opere letterarie di caratura nazionale con cui confrontarsi degustando buon vino, salumi e maccheroncini di Campofilone Igp. E’ questo il format della nuova rassegna culturale di quattro appuntamenti dal titolo ‘Aperistorie. Dove le storie incontrano il mare e i sapori del territorio’ presentata ieri nella suggestiva cornice dello Chalet Nina a Ponte Nina di Campofilone, promossa dall’associazione Culturale La Decima in collaborazione con Filippo Rossi, titolare gestore dello chalet.

La rassegna si svolge con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Campofilone, ed il prezioso coinvolgimento del Consorzio Tutela Vini Piceni e Consorzio di Tutela Maccheroncini di Campofilone Igp unitamente alle aziende Re Norcino e Rossi di Moresco.

La rassegna si apre venerdì 23 maggio con Massimiliano Simari e il suo cane Mino, protagonisti del libro "Mino, cane fortunato" (Rizzoli). Con oltre 10 milioni di follower complessivi sui social, Massi & Mino sono tra i content creator più seguiti in Italia, noti per la testimonianza di riscatto personale di Massimiliano stretto alla relazione con il suo dolcissimo cane Mino. Quella di Campofilone sarà la prima presentazione del libro nelle Marche, che segue quella alla Camera dei deputati e vedrà la presenza della psicologa clinica Anna Bruti, che interverrà sul tema ‘Benessere emotivo e relazioni autentiche’.

Il secondo appuntamento vedrà ospite il Comandante Alfa, (30 maggio) cofondatore del Gis dei Carabinieri, nome noto e saggista che presenterà il suo ultimo libro Liberate gli ostaggi (Longanesi).

La rassegna proseguirà il 6 giugno con la presenza di don Dino Pirri sambenedettese, autore, sacerdote e voce riconosciuta del panorama culturale e spirituale italiano che presenterà ‘La vocazione indecente’ (Rizzoli) e si chiuderà con Arianna Mortelliti, nipote del grande Andrea Camilleri, autrice e regista, che presenterà il romanzo Quel fazzoletto color melanzana (Mondadori).

Ogni appuntamento si svolge su ingresso a 25 euro e prevede l’inizio dell’aperitivo alle 18.30 per proseguire con la presentazione delle opere in un dialogo aperto e conviviale, valido come un invito a fermarsi per parlare al cuore di ognuno.

A testimoniare la fiducia data al valore sociale e culturale della rassegna, erano presenti: il sindaco di Campofilone Giovanni Feliziani, il consigliere regionale Andrea Putzu, il direttore del Consorzio tutela vini Piceni Armando Falcioni ed il presidente del consorzio di tutela maccheroncini di Igp Gabriele Marcozzi, tutti accolti da Filippo Rossi.