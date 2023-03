Quattro liste per Petrini Tre civiche e quella del Pd

Finalmente è uscito allo scoperto anche il candidato sindaco Paolo Petrini, svelando la coalizione che lo sosterrà nella corsa alla riconquista della poltrona di primo cittadino. A differenza dei suoi competitor che sventagliano 8 liste (Gian Vittorio Battilà) e 7 (Massimiliano Ciarpella), Petrini ne porta in dote solo 4, di cui tre civiche: ‘Paolo Petrini sindaco’; la lista storica e più longeva di tutte ‘Civico Impegno’; la nuova di zecca ‘Pse Tradizione e Futuro’ e, unica partitica, quella del Pd. "Fiducia nella città", lo slogan scelto da Petrini con la chiosa: "A disposizione della città. Al servizio dei cittadini". E, tanto per dare un’idea del piglio con cui affronta la campagna elettorale, per la prima uscita pubblica il 24 marzo (ore 21,15) Petrini sceglie di andare dritto al centro della città, nel luogo più atteso, più decantato ma anche più discusso e controverso: il polo culturale ‘Gigli’. Nell’attesa si ‘diverte’ a stuzzicare gli avversari, commentando con un pizzico di sarcasmo misto a critica, sulla pagina Facebook di Ciarpella la sua proposta di rigenerazione per la Faleriense. Dalla prossima settimana, prendono il via gli incontri dei candidati con la cittadinanza. Il primo a partire è Battilà che il 22 marzo sarà alla Faleriense (sede di via Pesaro, ore 21) e il 24 marzo al quartiere San Filippo (locale adiacente il campetto). Ciarpella apre il tour elettorale il 23 marzo a Fonte di Mare (sede di quartiere, ore 21,15) e il 27 marzo sarà a Cretarola (nella sede di quartiere).

m. c.