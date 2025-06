Quattro nuovi membri entrano nel Lions Club Amandola Sibillini

Quattro nuovi membri sono entrati a far parte del Lions Club Amandola Sibillini. La cerimonia si è tenuta presso il ristorante ‘La Conca’ di Smerillo nei giorni scorsi presenti: Sandro Coltrinari, presidente del Lions Club Amandola Sibillini; Nazzareno Antinori, presidente del Comitato soci del Lions; Roberto Accardi, presidente IV circoscrizione Lions; Giuseppe Perini, presidente zona B IV circoscrizione del Lions 108; il presidente del Comitato Ipa di Fermo Cavaliere Mario Guglielmi; il vice segretario Moreno Alessandroni e il comandante di Stazione di Amandola Luogotenente Raffaele Petitto, oltre al saluto del sindaco di Smerillo Tonino Severini.

Poi sono stati presentati i nuovi soci candidati esaminati dai componenti del Comitato: Nazzareno Anitori, Giuseppe Marziali e Cesare Milani; successivamente dopo i passaggi formali il Consiglio direttivo del Club ha approvato il loro ingresso. Si tratta di Monia Batassa di Gualdo, Massimo Iezzi di Smerillo presentati da Pisana Liberati; Matteo Pompei di Monte San Martino presentato da Graziano Cardinali; e Massimo Tirabasso di Massa Fermana presentato da Sandro Coltrinari.

Il Club Amandola Sibillini spazia su un territorio molto ampio, pertanto il Club da anni segue per il reclutamento una base ampia per avere una presenza all’interno dei diversi comuni. Alla cerimonia hanno partecipato: il presidente IV Circoscrizione distretto 108A Lion Roberto Accardi, che ha svolto un intervento sul significato di essere Lions, sulla storia dalla fondazione nel 1917 fino ad oggi e su tutti gli ambiti umanitari in cui i Lions operano in oltre 200 paesi al mondo, con 1,5 milioni di soci.