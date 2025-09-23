Quattro ristoratori elpidiensi alla kermesse ’Primi d’Italia’

Confermata, per l’11esimo anno, la presenza di ristoratori elpidiensi alla kermesse folignate dei Primi d’Italia e, ancora una volta, saranno i soli a portare delizie marinare nel villaggio del gusto dedicato ai primi della costa marchigiana. Quattro i ristoratori che si stanno preparando alla trasferta umbra dal 25 al 28 settembre: Ciak Brasserie, Festa, Sapori del Borgo e Tropical che negli spazi della taverna del rione Spada proporranno: spaghetti alle vongole, ravioli gamberi e pomodorini, chicche alla marinara, mezze maniche allo scoglio, vincisgrassi e frittura di calamari.

"Confermiamo la partecipazione a un evento di grande successo, conosciuto in Italia e all’estero – ha esordito il sindaco Massimiliano Ciarpella, con l’assessore Elisa Torresi – Per noi, un’opportunità di promuovere il territorio e i suoi sapori in una rassegna che richiama un pubblico così numeroso. Ringrazio Comune di Foligno, organizzatori, i nostri ristoratori e il polo Urbani che porterà studenti dell’enogastronomico".

"Per loro – ha confermato il vicepreside Mario Andrenacci – sarà un utile banco di prova, un’esperienza positiva per chi si vuole specializzare nel percorso enogastronomico e un’occasione per costruire un rapporto tra ragazzi e ristoratori".

Per l’assessore al turismo di Foligno, Michela Giuliani "’Primi d’Italia’ è uno dei nostri eventi di punta, un’occasione di sviluppo economico e turistico, dal valore anche sociale e con Porto Sant’Elpidio si consolida un rapporto di amicizia e collaborazione che ci vede spesso affiancati nella reciproca promozione".

Lorenzo Totò (Confartigianato imprese Ascoli-Macerata-Fermo) ha rimarcato "la validità della manifestazione, simbolo di promozione del territorio e delle sue specialità fatta in modo vincente".

Il patron di ‘Primi d’Italia’, Aldo Amoni, ha annunciato "sarà un’edizione speciale. Abbiamo prenotazioni da Australia, Canada e Stati Uniti, a conferma della portata sempre più internazionale del festival che quest’anno ha anche una bella collaborazione Telethon. Porto Sant’Elpidio è una garanzia, il villaggio del gusto dei primi di pesce è uno dei più amati dai visitatori".