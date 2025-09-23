Yoox, persone dietro i numeri

Yoox, persone dietro i numeri
23 set 2025

MARISA COLIBAZZI

Cronaca
23 set 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
Quattro ristoratori elpidiensi alla kermesse ’Primi d’Italia’

Confermata, per l’11esimo anno, la presenza di ristoratori elpidiensi alla kermesse folignate dei Primi d’Italia e, ancora una volta, saranno i soli a portare delizie marinare nel villaggio del gusto dedicato ai primi della costa marchigiana. Quattro i ristoratori che si stanno preparando alla trasferta umbra dal 25 al 28 settembre: Ciak Brasserie, Festa, Sapori del Borgo e Tropical che negli spazi della taverna del rione Spada proporranno: spaghetti alle vongole, ravioli gamberi e pomodorini, chicche alla marinara, mezze maniche allo scoglio, vincisgrassi e frittura di calamari.

"Confermiamo la partecipazione a un evento di grande successo, conosciuto in Italia e all’estero – ha esordito il sindaco Massimiliano Ciarpella, con l’assessore Elisa Torresi – Per noi, un’opportunità di promuovere il territorio e i suoi sapori in una rassegna che richiama un pubblico così numeroso. Ringrazio Comune di Foligno, organizzatori, i nostri ristoratori e il polo Urbani che porterà studenti dell’enogastronomico".

"Per loro – ha confermato il vicepreside Mario Andrenacci – sarà un utile banco di prova, un’esperienza positiva per chi si vuole specializzare nel percorso enogastronomico e un’occasione per costruire un rapporto tra ragazzi e ristoratori".

Per l’assessore al turismo di Foligno, Michela Giuliani "’Primi d’Italia’ è uno dei nostri eventi di punta, un’occasione di sviluppo economico e turistico, dal valore anche sociale e con Porto Sant’Elpidio si consolida un rapporto di amicizia e collaborazione che ci vede spesso affiancati nella reciproca promozione".

Lorenzo Totò (Confartigianato imprese Ascoli-Macerata-Fermo) ha rimarcato "la validità della manifestazione, simbolo di promozione del territorio e delle sue specialità fatta in modo vincente".

Il patron di ‘Primi d’Italia’, Aldo Amoni, ha annunciato "sarà un’edizione speciale. Abbiamo prenotazioni da Australia, Canada e Stati Uniti, a conferma della portata sempre più internazionale del festival che quest’anno ha anche una bella collaborazione Telethon. Porto Sant’Elpidio è una garanzia, il villaggio del gusto dei primi di pesce è uno dei più amati dai visitatori".

© Riproduzione riservata

