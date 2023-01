Quattro serate con la firma di Neri Marcorè

Sono quattro le date della stagione di prosa del teatro delle Api, promossa da Comune e Amat e, come sempre, a fare la differenza è l’imprinting della direzione artistica di Neri Marcorè che propone spettacoli che coniugano divertimento e impegno, mai banali, capaci di toccare le corde e il sentiment del pubblico. "Mi sarebbe piaciuta una stagione declinata al femminile visto il momento che stiamo attraversando. Penso all’Iran, ma non solo. Alla fine, due date sono al maschile" esordisce Marcorè, in collegamento video da Roma, presentando l’ultimo cartellone dell’era Franchellucci e aggregandosi alla serie di ringraziamenti reciproci tra sindaco, assessore alla cultura, Emanuela Ferracuti, condirettori artistici Battista Tofoni e Oberdan Cesanelli e presidente dell’Amat, Piero Celani. "Visti i contatti diretti con Nino Frassica, non potevo non sfruttare l’opportunità di averlo (il 31 gennaio). Con Nino la sorpresa è sempre dietro l’angolo e lo spettacolo rispecchia la sua comicità e la musica".

Il 18 febbraio, arriva Maurizio Casagrande, in ‘A tu per tre’: "Un amico di vecchia data - ricorda Marcorè - che appartiene alla grande tradizione della commedia napoletana, leggera ma non spensierata". Gli ultimi due spettacoli sono al femminile. Il 12 marzo, Lella Costa con ‘Le nostre anime di notte’, insieme a Elia Schilton: "Un testo molto bello, delicato, intelligente, con toni anche drammatici. Da non perdere". Il 22 aprile ‘Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce’, con Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio. "E’ ambientato nel ventennio fascista, quando non si voleva che le donne giocassero a calcio e queste hanno lottato per poterlo praticare. Oggi per noi, tutto ciò appare lontano, ma ci sono ancora Paesi in cui queste libertà non ci sono". Sollecitato dai giornalisti, Marcorè ritiene che "sì, Franchellucci meriterebbe in regalo un mio spettacolo. Ci penserò". Un mezzo impegno subito appoggiato da Tofoni. Per il futuro, Marcorè ancora direttore artistico delle Api? "Se ci sono rispetto e stima reciproca, perché no? Chiederò delle garanzie, l’autonomia nelle scelte artistiche e un minimo di budget".

Lo stesso dicasi per Tofoni. Abbonamenti: da oggi al 14 gennaio, c’è la prelazione per i vecchi abbonati; dal 16 al 20 gennaio, spazio ai nuovi; I prezzi: abbonamento: 65 euro intero, ridotto 60; biglietto (in vendita dal 21 gennaio): 20 euro intero, 17 ridotto.

Marisa Colibazzi