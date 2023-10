Quei lavori mai partiti: "Restaurate San Leonardo"

L’eremo di San Leonardo con il suo fascino unico, incastonato nella gola dell’Infernaccio a Montefortino, continua ad essere una delle mete più gettonate dei Sibillini nel periodo estivo e non solo. Un luogo che richiama visitatori appassionati della montagna da tutta Italia e non solo, ma anche migliaia di fedeli legati al significato spirituale che l’eremo custodisce da decenni insieme alla figura di padre Pietro Lavini, ribattezzato il ‘Muratore di Dio’, purtroppo deceduto sotto il peso dell’età nell’agosto del 2015.

L’eremo di San Leonardo in seguito alle scosse sismiche del 2016 era stato dichiarato inagibile a chiuso al pubblico, almeno in parte, infatti, paradossalmente la torre campanaria subì pochissimi danni, come pure il versante ovest della struttura che in alcuni periodi estivi è stata aperta al pubblico, l’unica parte lesionata è il quella sul versate est e nonostante siano trascorsi molti anni, non sono mai partiti i lavori di ristrutturazione. "Per quanto di competenza del Comune – spiega il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni – ci siamo limitati ai lavori di messa in sicurezza dell’eremo. Provvedemmo a trasferire nella radura di fronte alla struttura i materiali: legno e impalcature per puntellare le mura esterne ed evitare ulteriori crolli, per farli giungere in quota dovemmo utilizzare un elicottero. In poco tempo il cantiere è stato messo in sicurezza, ma da allora non ci sono stati ulteriori interventi. L’eremo di San Leonardo è di proprietà della curia arcivescovile di Fermo, è quindi il progetto come pure le pratiche per l’avvio dei lavori rientrano nella loro gestione. Abbiamo sempre sensibilizzato tutte le istituzioni sull’importanza di recuperare l’eremo di San Leonardo, ho accompagnato personalmente nell’agosto del 2021 l’ex Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini sul sito che era rimasto sbalordito dalla bellezza del luogo; nel 2020 anche l’arcivescovo di Fermo Monsignor Rocco Pennacchio, visitò l’eremo". Nonostante il trascorrere degli anni l’eremo di San Leonardo resta una meta molto gettonata fra gli appassionati della montagna. "Tutte le estati è un continuo andirivieni – continua Ciaffaroni – comitive anche di stranieri, famiglie con bambini piccoli, persino escursioni in notturna. Speriamo che magari per la prossima primavera possano partire i lavori di ristrutturazione e riconsegnare l’eremo ai tanti visitatori che vengono ad ammirarlo". Tanto per restare in tema, il centro studi ‘Duranti’ di Montefortino, ha organizzato un’escursione all’eremo di San Leonardo che si terrà il 6 novembre, un modo per ricordare anche la figura di padre Pietro Lavini, per terminare la giornata con la santa messa al santuario della Madonna dell’Ambro.